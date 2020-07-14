Полиция задержала семерых наркодилеров, поставлявших наркотики в тюрьму (ВИДЕО)

Полиция задержала семерых наркодилеров, поставлявших наркотики в тюрьму (ВИДЕО)

Правоохранители задержали группу из 7 жителей Дрокиевского района в возрасте от 17 лет до 41 года. Задержанные разработали схему по поставке наркотиков в пенитенциарное учреждение страны.

Наблюдение за преступной деятельностью группы велось в течение двух месяцев. Поставки наркотиков координировал заключённый тюрьмы в Липканах.

В результате обысков, проведённых в домах и автомобилях подозреваемых, были обнаружены 15 кг марихуаны, мобильные телефоны и банковские карты, которые использовались для преступных целей, и т. д. А при обыске в камере заключённого нашли мобильный телефон, с помощью которого последний организовывал поставку наркотиков в тюрьму.

Стоимость запрещенных веществ, изъятых полицией, составляет около 2 250 000 леев. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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