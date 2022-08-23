Полиция задержала рецидивиста, обокравшего две квартиры на Ботанике (ФОТО)

0

26-летний мужчина вынес ценные вещи из двух квартир в доме на улице Н. Тестемицану.

В первом случае мошенник проник в жилище через окно и похитил два мобильных телефона, фотоаппарат и деньги. Из второй квартиры мужчина вынес велосипед, ноутбук, фотоаппарат, несколько мобильных телефонов и золотые украшения. Сумма причинённого ущерба составила 82 000 леев.

Злоумышленника задержали, свою вину он признал. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. В этот раз ему грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.