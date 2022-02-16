Полиция задержала подозреваемого в убийстве жителя Единец

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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины, который был найден на берегу водоёма в селе Тырнова со связанными руками и ногами.

Это 39-летний односельчанин погибшего. Мужчину задержали прошлой ночью, он не признаёт свою вину и отказывается давать показания. Предварительно установлено, что он жестоко убил жертву из-за давнего конфликта, пишет deschide.md.

По словам местных жителей, несколько лет назад сельчанина уже задерживали по подозрению в убийстве двух человек.

Напомним, в понедельник вечером тело 39-летнего мужчины было найдено на берегу сельского пруда. У погибшего были связаны за спиной ноги и руки, а рот – заклеен изолентой.

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