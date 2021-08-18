Полиция задержала мужчину, который в порыве гнева до смерти избил сельчанина (ВИДЕО)

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62-летний житель села Крихана Веке Кагульского района был задержан по подозрению в убийстве 80-летнего односельчанина.

На прошлой неделе в полицию обратилась местная жительница и сообщила о том, что обнаружила бездыханное тело родственника с множественными следами побоев. Судмедэкспертиза показала, что потерпевшему были нанесены удары тупым предметом.

Как выяснилось, накануне трагедии подозреваемый зашёл навестить потерпевшего. Между мужчинами вспыхнула ссора. Гость несколько раз ударил оппонента, в том числе стулом по голове. В результате полученных побоев 80-летний мужчина скончался.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Виновному грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

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