Полиция задержала мужчину, который в порыве гнева до смерти избил сельчанина (ВИДЕО)

Полиция задержала мужчину, который в порыве гнева до смерти избил сельчанина (ВИДЕО)

62-летний житель села Крихана Веке Кагульского района был задержан по подозрению в убийстве 80-летнего односельчанина.

На прошлой неделе в полицию обратилась местная жительница и сообщила о том, что обнаружила бездыханное тело родственника с множественными следами побоев. Судмедэкспертиза показала, что потерпевшему были нанесены удары тупым предметом.

Как выяснилось, накануне трагедии подозреваемый зашёл навестить потерпевшего. Между мужчинами вспыхнула ссора. Гость несколько раз ударил оппонента, в том числе стулом по голове. В результате полученных побоев 80-летний мужчина скончался.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Виновному грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md