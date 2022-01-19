Полиция задержала группу несовершеннолетних, обокравших церковь в Унгенах

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Задержанным от 12 до 15 лет. Они сознались в содеянном.

Двое несовершеннолетних 14 и 15 лет находятся под следствием по обвинению в краже. Им грозит крупный штраф или до 4 лет лишения свободы. За остальных участников инцидента ответственность понесут родители, пишет publika.md.

Напомним, в ночь на понедельник была ограблена церковь Святого Андрея в Унгенах. Злоумышленники вынесли ящик с пожертвованиями и несколько пакетов с одеждой.

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