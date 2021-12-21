Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве. Один их них пытался покинуть страну

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Правоохранители раскрыли преступление, которое было совершено на прошлой неделе в селе Сэрата-Галбенэ Хынчештского района. По подозрению в убийстве 42-летнего мужчин задержаны двое подозреваемых.

По данным полиции, это местные жители в возрасте 22 и 24 лет. Один из них месяц назад вышел из тюрьмы. Второй был задержан недалеко от молдо-украинской границы, он намеревался покинуть территорию Молдовы, передаёт deschide.md.

Напомним, что убийство было совершено 16 декабря в селе Сэрата-Галбенэ. 42-летнего мужчины с перерезанным горлом нашли в луже крови.

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