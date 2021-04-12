Полиция задержала банду наркоторговцев. Изъяты психотропные вещества и поддельные рецепты (ФОТО)

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В Хынчештах разоблачили преступную группу, члены которой занимались распространением наркотиков в особо крупных размерах. Задержаны четыре человека в возрасте от 38 лет до 51 года.

В результате обысков в домах двух подозреваемых полицейские изъяли несколько ампул с трамадолом ( психотропное вещество), а также рецепты с признаками фальсификации. Кроме того, были найдены марихуана и шприцы с наркотическим веществом.

Двое подозреваемых задержаны на 72 часа. Ещё один помещён под домашний арест, а другой – арестован на 30 суток.

Участникам преступной группы грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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