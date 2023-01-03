Полиция выявила группу мошенников, проврачивавших махинации с криптовалютой

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Правоохранители раскрыли несколько преступных групп, занимавшихся выманиванием финансовых средств под предлогом инвестиций в криптовалюту или акции крупных международных компаний.

Как выяснилось, мошенники размещали в социальных сетях рекламные объявления, в которых говорилось о возможности получения крупных доходов за короткие сроки. На начальном этапе злоумышленники собирали личную информацию жертв, а в дальнейшем просили доверчивых граждан переводить деньги на зарубежные счета. Впоследствии у жертв дополнительно вымогали уплату вымышленных налогов и пр.

К настоящему времени правоохранители выявили и прикрыли деятельность нескольких фиктивных инвестиционных площадок: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, ZMedia.

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