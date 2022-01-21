Полиция возобновляет проверки соблюдения антиковидных мер. Нарушителей будут штрафовать

Полиция возобновляет проверки соблюдения антиковидных мер. Нарушителей будут штрафовать

С сегодняшнего дня и по 6 февраля сотрудники полиции будут проводить рейды по общественным местам страны в целях предотвращения распространения штамма “омикрон”. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

Так, органы правопорядка будут информировать граждан о рисках заражения COVID-19, а также следить за соблюдением правил, введённых накануне НЧКОЗ.

Гражданам рекомендуют:

  • избегать многолюдных мест;
  • носить защитную маску в любом закрытом общественном помещении, в общественном транспорте и на рабочем месте;
  • чаще дезинфицировать поверхности раствором, содержащим спирт или хлор, как дома, так и на работе.

Нарушителей предписаний НЧКОЗ будут штрафовать.

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