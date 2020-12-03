Полиция: В протесте участвуют 700 человек, участок бульвара Штефана чел Маре перекрыт

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В акции протеста перед зданием парламента участвуют, по подсчётам полиции, около 700 человек. Участок бульвара Штефана чел Маре между улицами Марии Чеботарь и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони перекрыт.

Правоохранители призывают водителей объезжать данную зону и соблюдать указания патрульных. Всех граждан просят проявить понимание в связи с мерами правопорядка и общественной безопасности и не нарушать закон.

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