Полиция уведомила ЦИК о незаконных действиях депутата партии Санду в Варнице

Полиция уведомила ЦИК о незаконных действиях депутата партии Санду в Варнице

Генеральный инспекторат полиции уведомил Центральную избирательную комиссию о нарушении правил мониторинга национальными наблюдателями, в том числе депутатом ПДС Игорем Гросу.  

По данным правоохранителей, последний, будучи аккредитованным в качестве наблюдателя при Окружном избирательном совете в Леова, вместе с другими гражданами отправился в Варницу, где намеренно заблокировал трассу, останавливал транспортные средства, которые направлялись к избирательным участкам, и требовал у водителей предъявить документы. Впоследствии он также заблокировал обе полосы движения на трассе Варница-Бендеры, помешав некоторым гражданам реализовать своё право голоса, пишет ntv.md.

Как отмечает источник, полицейские задокументировали эти и другие выявленные нарушения.

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