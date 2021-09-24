Полиция устроила погоню за пьяным водителем: у автохама “букет” нарушений (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл минувшей ночью на трассе Унгень – Скулень.

Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности заметили автомобиль BMW, который ехал на высокой скорости по улице Михая Эминеску в Унгенах. Водителю приказали остановиться, однако он проигнорировал требование полицейских и продолжил путь.

Вблизи села Семень агрессивного мужчину всё же удалось остановить. От 34-летнего жителя Унген исходил резкий запах алкоголя, но от прохождения теста аппаратом Drager он отказался и потребовал взять у него биопробы для установления степени опьянения. Кроме того, в машине находились два пассажира.

За отказ от прохождения теста на алкоголь и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции водителю грозит уголовная ответственность.

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