Полиция устроила погоню за пьяным водителем: у автохама “букет” нарушений (ВИДЕО)

Полиция устроила погоню за пьяным водителем: у автохама “букет” нарушений (ВИДЕО)

Инцидент произошёл минувшей ночью на трассе Унгень – Скулень. 

Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности заметили автомобиль BMW, который ехал на высокой скорости по улице Михая Эминеску в Унгенах. Водителю приказали остановиться, однако он проигнорировал требование полицейских и продолжил путь. 

Вблизи села Семень агрессивного мужчину всё же удалось остановить. От 34-летнего жителя Унген исходил резкий запах алкоголя, но от прохождения теста аппаратом Drager он отказался и потребовал взять у него биопробы для установления степени опьянения. Кроме того, в машине находились два пассажира. 

За отказ от прохождения теста на алкоголь и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции водителю грозит уголовная ответственность.
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