Полиция установила личность мужчины, найденного мертвым у озера в Буджаке

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Правоохранительные органы Гагаузии установили личность мужчины, тело которого со следами насильственной смерти было найдено у водоёма вблизи села Буджак.

Как пишет gagauzinfo.md, речь идет о жителе муниципия Комрат.

Напомним, труп мужчины со следами насильственной смерти был найден вечером 9 июня на берегу озера. Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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