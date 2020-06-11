Полиция установила личность мужчины, найденного мертвым у озера в Буджаке

Полиция установила личность мужчины, найденного мертвым у озера в Буджаке

Правоохранительные органы Гагаузии установили личность мужчины, тело которого со следами насильственной смерти было найдено у водоёма вблизи села Буджак.

Как пишет gagauzinfo.md, речь идет о жителе муниципия Комрат.

Напомним, труп мужчины со следами насильственной смерти был найден вечером 9 июня на берегу озера. Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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