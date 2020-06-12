Полиция усиливает меры по предотвращению распространения COVID-19

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В МВД объявили об усилении действий по предотвращению распространения COVID-19. Таким образом, полиция, карабинеры и спасатели будут массово присутствовать в общественных местах (на улицах, в парках, во дворах многоквартирных домов, на рынках, в местах отдыха и на остановках), где будут проводить комплекс информационных и проверочных мероприятий.

Как пишет moldpres.md, полиция продолжит проверку соблюдения карантинного режима гражданами, возвращающимися из-за границы, и совместно с другими органами власти будет контролировать деятельность экономических агентов и пассажироперевозчиков.

Населению напоминают, что по-прежнему запрещено нахождение людей старше 63 лет вне дома и в общественных местах без острой необходимости; нахождение людей на игровых и спортивных площадках; выезд за пределы Молдовы лицам, находящимся на самоизоляции дома; организация и проведение всех культурно-спортивных мероприятий; прогулки в парках группами более трех человек.

Гражданам напоминают, что несоблюдение профилактических мер представляет опасность для здоровья населения, за что, к тому же, грозит административное или уголовное наказание.

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