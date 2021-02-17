Полиция усилит контроль за соблюдением антиковидных мер

Полиция усилит контроль за соблюдением антиковидных мер

Режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья в Молдове был продлён до 15 апреля. В связи с этим полиция намерена усилить контроль за соблюдением антикоронавирусных мер. 

Граждан призывают правильно носить маски, соблюдать личную гигиену, избегать многолюдных мест и не нарушать социальную дистанцию. Полиция будет следить за соблюдением антиковидных мер на улицах, у входов на рынки, в общественных и многолюдных местах, на остановках общественного транспорта и автовокзалах.

Правоохранители также будут следить за тем, чтобы число пассажиров в общественном транспорте не превышало норму. Кроме того, продолжится контроль за деятельностью экономических агентов. Нарушителей будут штрафовать.

Стоит отметить, что с начала 2021 года полиция составила 3 522 протокола о правонарушениях, а общая сумма наложенных штрафов превысила 4 млн леев.

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