Полиция усилит контроль за соблюдением антиковидных мер: за что будут штрафовать

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С сегодняшнего дня в Молдове действует “оранжевый код” в связи с коронавирусом. В этом контексте полиция намерена усилить контроль за соблюдением антиковидных мер.

В частности, правоохранители будут следить за:

ношением защитных масок во всех закрытых общественных помещениях, в том числе в общественном транспорте, на остановках общественного транспорта, а также в открытых местах, где соблюдение социальной дистанции невозможно;

общественных помещениях, в том числе в общественном транспорте, на остановках общественного транспорта, а также в открытых местах, где соблюдение социальной дистанции невозможно; соблюдением социальной дистанции минимум в 1 метр;

соблюдением режима самоизоляции.

В Генеральном инспекторате полиции отмечают, что граждане, которые находятся на самоизоляции (независимо от страны, из которой они прибыли), могут прервать карантин на 7-й день после проведения ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антиген к коронавирусу и получения отрицательного результата.

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