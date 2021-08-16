Полиция усилит контроль за соблюдением антиковидных мер: за что будут штрафовать

Полиция усилит контроль за соблюдением антиковидных мер: за что будут штрафовать

С сегодняшнего дня в Молдове действует “оранжевый код” в связи с коронавирусом. В этом контексте полиция намерена усилить контроль за соблюдением антиковидных мер. 

В частности, правоохранители будут следить за:

  • ношением защитных масок во всех закрытых общественных помещениях, в том числе в общественном транспорте, на остановках общественного транспорта, а также в открытых местах, где соблюдение социальной дистанции невозможно;
  • соблюдением социальной дистанции минимум в 1 метр;
  • соблюдением режима самоизоляции.

В Генеральном инспекторате полиции отмечают, что граждане, которые находятся на самоизоляции (независимо от страны, из которой они прибыли), могут прервать карантин на 7-й день после проведения ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антиген к коронавирусу и получения отрицательного результата.

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