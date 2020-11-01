Полиция: Случаев организованного подвоза граждан не зарегистрировано

0

Генеральный инспекторат полиции (ГИП) опроверг информацию, появившуюся на одном из местных телеканалов, о том, что в Каменке был организован подвоз граждан к избирательному участку. По данным ведомства, на месте дежурят представители полиции, Национального агентства автотранспорта и наблюдатели. Никаких нарушений не зафиксировано.

Кроме того, полиция призвала представителей СМИ и граждан проверять информацию и получать её только из официальных источников. В связи с этим представители ГИП в течение дня будут проводить брифинги, на которых будут озвучивать все данные о проведении выборов.

– Мы открыты к сотрудничеству, чтобы не допускать фейков и дезинформации граждан, – говорится в сообщении ГИП.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.