Полиция: Случаев организованного подвоза граждан не зарегистрировано

Полиция: Случаев организованного подвоза граждан не зарегистрировано

Генеральный инспекторат полиции (ГИП) опроверг информацию, появившуюся на одном из местных телеканалов, о том, что в Каменке был организован подвоз граждан к избирательному участку. По данным ведомства, на месте дежурят представители полиции, Национального агентства автотранспорта и наблюдатели. Никаких нарушений не зафиксировано. 

Кроме того, полиция призвала представителей СМИ и граждан проверять информацию и получать её только из официальных источников. В связи с этим представители ГИП в течение дня будут проводить брифинги, на которых будут озвучивать все данные о проведении выборов.

– Мы открыты к сотрудничеству, чтобы не допускать фейков и дезинформации граждан, – говорится в сообщении ГИП. 

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