Полиция разыскивает женщину, укравшую сумку в столичном магазине (ВИДЕО)

0

Полиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже сумки из камеры хранения одного из столичных магазинов. Момент случившегося попал на записи камер видеонаблюдения.

В украденной сумке находились банковские карты, удостоверение личности и 3 450 леев.

По факту кражи, пишет unimedia.info, возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы или лишение свободы на срок до 4 лет.

Всех, кто узнал подозреваемую, просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 069 144 029 или 112. Конфиденциальность гарантирована.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.