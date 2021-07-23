Полиция разыскивает женщину, укравшую сумку в столичном магазине (ВИДЕО)

Полиция разыскивает женщину, укравшую сумку в столичном магазине (ВИДЕО)

Полиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже сумки из камеры хранения одного из столичных магазинов. Момент случившегося попал на записи камер видеонаблюдения.

В украденной сумке находились банковские карты, удостоверение личности и 3 450 леев.

По факту кражи, пишет unimedia.info, возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы или лишение свободы на срок до 4 лет.

Всех, кто узнал подозреваемую, просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 069 144 029 или 112. Конфиденциальность гарантирована.

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