Полиция разработала карты альтернативных маршрутов в контексте генеральной репетиции саммита ЕПС

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Полиция разработала несколько карт альтернативных маршрутов передвижения по столичным секторам в контексте генеральной репетиции саммита Европейского политического сообщества. Она пройдёт с 09.00 до 14.00 в воскресенье.

Медиагруппа новостей безопасности (GMSS-CPE) уточняет, что в воскресенье в течение 5 часов дорожное движение по основным артериям в секторах Центр и Ботаника, а также в прилегающих к столице районах будет ограничено на время перемещения официальных колон, участвующих в генеральной репетиции, передаёт ipn.md.

– В связи с этим жителям муниципия Кишинёв рекомендуется передвигаться по сектору Буюканы, который будет использоваться в качестве транзитного сектора для объезда участков улиц, на которых будет организовано движение официальных делегаций, – говорится в пресс-релизе.

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