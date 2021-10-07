Полиция разоблачила ОПГ, поставлявшую наркотики из Украины в Молдову (ФОТО, ВИДЕО)

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Правоохранители обезвредили преступную группу, члены которой занимались контрабандой и продажей через интернет-магазины синтетических наркотиков PVP, таблеток экстази, марихуаны и психоактивных препаратов (NPS).

В ходе операции было проведено 12 обысков, задержаны мужчина и 3 женщины. Все четверо – уроженцы Украины. Лидер преступной группы вербовал граждан этой страны в качестве курьеров для перевозки наркотиков в Молдову. В Кишинёве они арендовали машины и жильё. Запрещённые вещества сбывали на территории молдавской столицы и Бельц.

В результате обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько упаковок с «солью» весом 2,5 кг, 1,5 кг марихуаны, 500 таблеток экстази, грибы галлюциногенного действия и пр. Общая стоимость товаров оценивается примерно в 1 900 000 леев.

Задержанным лицам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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