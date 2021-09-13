Полиция разоблачила ОПГ: 4 человека задержаны, изъяты наркотики на 5 млн леев

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Правоохранители обезвредили деятельность преступной группировки, которая специализировалась на продаже наркотических средств. PVP продавали через интернет-магазины.



По данным полиции, в период с мая по сентябрь этого года четверо мужчин в возрасте от 21 до 31 года занимались сбытом наркотиков в особо крупных размерах. “Запрещёнку” продавали на территории Бельц и северных районов страны.

В рамках уголовного дела было проведено 9 обысков, в результате которых правоохранители обнаружили 5,5 кг PVP, 1 кг марихуаны, 8 мобильных телефонов, SIM-карты, 32 тыс. леев и 50 евро, электронные весы, средство для употребления наркотиков, а также исходный материал для производства PVP. Стоимость изъятых наркотиков составила около 5 млн леев.

Подозреваемых поместили под арест. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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