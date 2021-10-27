Полиция разоблачила группировку, торговавшую оружием в Интернете (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали граждан, которые продавали оружие по цене от 2000 до 4000 леев за единицу.

Выяснилось, что оружие ввозили на территорию Республики Молдова без соответствующего таможенного оформления, а затем нелегально продавали онлайн. В ходе обысков было изъято и передано на баллистическую экспертизу 7 единиц оружия. Задержаны пять граждан, им грозит штраф до 4500 леев.

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