Полиция раскрыла совершённое на Ботанике убийство. Подозреваемые задержаны (ВИДЕО)

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Труп 53-летнего мужчины нашли на улице Минской 3 января. На теле и в области шеи были многочисленные ножевые ранения.

Как установили правоохранители, нападавшие ограбили жертву. Из сумки были изъяты денежные средства. По факту умышленного убийства было возбуждено уголовное дело.

Накануне были задержаны подозреваемые: 37-летний и 51-летний мужчины. Оба ранее уже привлекались к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершённые как внутри страны, так и за её пределами.

Как выяснилось, в тот же день они ограбили другого прохожего. В результате обысков, проведённых в домах мужчин, была обнаружена часть похищенного имущества.

Подозреваемые были помещены в изолятор на 72 часа. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Момент задержания мужчин попал на видео.

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