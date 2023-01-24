Полиция проводит проверки общественного транспорта

Полиция проводит проверки общественного транспорта

Проверяются условия перевозки пассажиров, правила эксплуатации транспортных средств в зимнее время, а также техническое состояние транспорта. Проверки ведутся по всей стране и продлятся до 31 января.

Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров. Автобусы и троллейбусы проверяют перед выездом на маршруты. Параллельно ведутся проверки водителей такси.

Всего за неделю акции сотрудники полиции сняли 23 номера с автомобилей, где были обнаружены технические дефекты, а 6 водителей служб такси лишились удостоверений.

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