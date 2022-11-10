Полиция проводит операцию «Пешеход»

Полиция проводит операцию «Пешеход»

С 5 по 11 ноября правоохранители проводят в Молдове операцию «Пешеход» с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием детей.

В Генеральном инспекторате полиции отметили, что безопасность пешеходов является одним из приоритетов правоохранительных органов. Так, в рамках акции патрульные полицейские будут дежурить у наиболее опасных пешеходных переходах вблизи учебных заведений, чтобы учащиеся могли безопасно добраться до школы.

Во избежание трагедий полиция призывает пешеходов переходить улицы только в разрешённых местах, предварительно убедившись в безопасности. Водителей же просят быть внимательными за рулём, особенно вблизи школ и дошкольных учреждений.

По данным ведомства, за первые 10 месяцев текущего года более 11 200 водителей были наказаны за нарушение правил остановки и непредоставление преимущества пешеходам. В то же время около 10 700 пешеходов были оштрафованы за переход улиц в неположенных местах, передаёт moldpres.md.

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