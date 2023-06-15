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В период с 14 по 20 июня полиция проводит мероприятия по предотвращению вождения в нетрезвом виде в связи с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий.

По данным Генерального инспектората полиции, за первые пять месяцев текущего года по вине пьяных водителей произошло 113 ДТП, в результате которых девять человек погибли, более 60 получили травмы, передаёт moldpres.md.

Правоохранители призывают водителей не превышать скорость и адаптировать её в соответствии с дорожными и погодными условиями.

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