Полиция проводит кампанию по предотвращению автокраж и угонов

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Столичная полиция запустила кампанию “Информированный гражданин — защищённый гражданин”.

Как отметил заместитель начальника Управления полиции Кишинёва Тудор Борш, с начала этого года было совершено более 180 угонов автомобилей — на 42 больше, чем в прошлом году.

– Мы видим, что количество таких преступлений увеличивается, поэтому хотим информировать население о профилактических мерах. Акция организована столичной полицией в партнёрстве с несколькими компаниями. Информация будет размещена на въезде и выезде с автозаправочных станций, чтобы её могли видеть водители, — пояснил Борш.

В рамках акции правоохранители будут информировать автовладельцев о соблюдении мер безопасности во избежание случаев угона.

– Мы рекомендуем не оставлять свои вещи на виду, всегда запирать машину, парковать её в специально отведённых или хорошо освещённых местах и включать сигнализацию. В то же время граждан, заметивших возле автомобилей подозрительных лиц, просят звонить в полицию. Также в ходе кампании будут организованы рейды, — рассказал представитель полиции.

Информационная кампания по предотвращению угонов автомобилей продлится два месяца, пишет moldpres.md.

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