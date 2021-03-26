Полиция проверила транспорт: не все перевозчики и пассажиры соблюдают правила (ВИДЕО)

Полиция проверила транспорт: не все перевозчики и пассажиры соблюдают правила (ВИДЕО)

Сотрудники Отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва проверили перевозчиков на предмет соблюдения мер по контролю и борьбе с COVID-19.

Проверкам подверглись 120 единиц транспорта: троллейбусы, маршрутные микроавтобусы и такси. В результате у 27 водителей выявили нарушения. В большинстве случаев водитель и пассажиры не носили защитные маски. Нарушителям выписали штрафы в размере от 1 000 до 3 000 леев.

У 7 транспортных единиц были выявлены технические нарушения: дефекты тормозной системы или рулевого механизма, неполадки с освещением или подачей сигнала и т.п. У водителей были изъяты регистрационные знаки, им выписали штрафы от 450 до 600 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md