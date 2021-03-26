Полиция проверила транспорт: не все перевозчики и пассажиры соблюдают правила (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва проверили перевозчиков на предмет соблюдения мер по контролю и борьбе с COVID-19.

Проверкам подверглись 120 единиц транспорта: троллейбусы, маршрутные микроавтобусы и такси. В результате у 27 водителей выявили нарушения. В большинстве случаев водитель и пассажиры не носили защитные маски. Нарушителям выписали штрафы в размере от 1 000 до 3 000 леев.

У 7 транспортных единиц были выявлены технические нарушения: дефекты тормозной системы или рулевого механизма, неполадки с освещением или подачей сигнала и т.п. У водителей были изъяты регистрационные знаки, им выписали штрафы от 450 до 600 леев.

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