Полиция провела массовые проверки по всей стране (ФОТО)

0

С 12 по 14 ноября более 2000 сотрудников полиции провели рейды на предмет соблюдения антиковидных мер, а также с целью профилактики правонарушений, соблюдения ПДД и пр.

В рамках операции «Каскад» правоохранители посетили места повышенного скопления людей, а также проверили владельцев оружия. По итогу было составлено 119 протоколов о правонарушениях. В 47 случаях велась продажа спиртных напитков с 22:00 до 08:00, а на дорогах был выявлен 871 водитель, нарушивший ПДД.

Антиковидные проверки прошли в 5346 заведениях. Обнаружено и задокументировано 576 нарушений.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.