Полиция просит помощи в установлении личности найденного мужчины

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Столичная полиция обращается за помощью к гражданам в установлении личности мужчины, найденного на улице Измаил.

По данным ведомства, 13 декабря 2021 года его доставили в Больницу скорой помощи. Мужчине примерно 60-65 лет. По словам представителей полиции, он не помнит ничего: ни как его зовут, ни где проживает.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о найденном человеке, просят сообщить её по телефону: 0 69 919192.

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