Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, найденного мёртвым

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Труп мужчины был обнаружен 18 октября на территории церкви в секторе Буюканы. По данным полиции, речь идёт об убийстве. В ходе осмотра судмедэксперт выявил на теле следы насильственной смерти.

Приметы: приблизительный возраст – от 35 до 40 лет, рост 175 см, чёрные волосы, среднее телосложение, на левой руке татуировка в виде огня. Был одет в спортивные штаны серого цвета, бело-серую жилетку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о погибшем, просят сообщить об этом по телефону: 078 161152.

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