Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, найденного мертвым

Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, найденного мертвым

Труп мужчины был найден 3 января в реке Рэут на территории Рышканского района. 

Приметы мужчины: приблизительный возраст 60-70 лет, рост 1,75 м, среднее телосложение, лицо овальное, волосы седые средней длины. На теле и руках татуировки.

Он был обут в кроссовки с надписью “Reebok”, одет в синие джинсы, свитер бежевый с красным, черную куртку. Рядом с ним были найдены ключи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о погибшем, просят сообщить об этом в службу 112 или по телефонам: 0256-29302; 069672902.

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