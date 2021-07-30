Полиция просит помощи в установлении личности девушки, обугленный труп которой нашли во Флорештах

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Полиция снова обращается к гражданам за помощью в идентификации девушки, обугленный труп которой был найден в конце прошлого года на окраине села Николаевка.

Правоохранители отмечают, что перед уходом девушка могла сообщить родственникам, что уезжает за границу. Поэтому граждан призывают позвонить своим родственникам с похожими приметами, уехавшим за границу, и убедиться, что с ними всё хорошо.

Также полиция просит обратить внимание на модель найденной серёжки.

Приметы погибшей: приблизительный возраст 16-20 лет, рост 1,65 м, телосложение худощавое, волосы светлые с красными прядями (обесцвечены), размер обуви – 35-й. Рядом с останками были найдены фрагменты красного нижнего белья, а также золотые серьги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности погибшей, просят сообщить об этом по номерам: 112, 060 797 688 или 060 033 442.

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