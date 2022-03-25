Полиция просит помощи в розыске мужчин, подозреваемых в краже (ВИДЕО)

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Мужчин, которые попали на видео, разыскивает Инспекторат полиции сектора Рышкановка. Они подозреваются в краже.

Инцидент произошёл 13 февраля на улице Киевской. 25-летний мужчина пытался снять деньги с банковской карты, но банкомат не выдал указанную сумму денег, после чего он ушёл. Затем ему на телефон пришло сообщение из банка о том, что деньги были выданы. Вернувшись к банкомату, потерпевший не нашёл их. Сумма ущерба составила 3000 леев.

В рамках следственных мероприятий правоохранители изучили записи с камеры видеонаблюдения и выяснили, что деньги забрали двое мужчин.

Всех, кто узнал подозреваемых на видео, просят сообщить по телефону: 069 695 447.

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