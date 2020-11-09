Полиция просит помощи в поисках пропавшей полгода назад женщины

Полиция просит помощи в поисках пропавшей полгода назад женщины

43-летняя Ирина Пахарь пропала около 6 месяцев назад. Отчаявшиеся родственники и полиция просит помощи у граждан в её поисках. 

По словам матери пропавшей, в апреле этого года её дочь избил сожитель. С черепно-мозговой травмой она попала в больницу. Спустя несколько дней женщина отказалась от лечения и, подписав необходимые документы, покинула медучреждение, однако домой не вернулась, передаёт unimedia.info.

Приметы: среднее телосложение, рост 165-170 см, волосы русые до плеч, глаза карие.

Граждан, которые могут предоставить какую-либо информацию о местонахождении женщины, просят обратиться в полицию по телефонам: 112 или 069 674 116.

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