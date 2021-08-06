Полиция просит помощи в поисках несовершеннолетней жительницы столицы

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13-летнюю девушку разыскивают с 25 июля.

Обеспокоенные родители сообщили правоохранителям, что их дочь без спроса ушла из дома. Самостоятельные попытки разыскать пропавшую не принесли результатов.

В день исчезновения на девушке были белая футболка, синие джинсы и розовые кроссовки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить об этом в полицию по номеру телефона: 068 252 275.

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