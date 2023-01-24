Полиция просит помощи граждан в поиске жителя Страшен

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Полиция ищет 60-летнего жителя села Кириянка Страшенского района. 17 января мужчина ушёл из дома в неизвестном направлении, его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост 175 см, телосложение среднее, был одет в чёрную куртку, синие джинсы, чёрную шапку, на ногах – чёрные туфли. У мужчины наполовину ампутированы пальцы на правой руке.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефонам: 112, 0(237) 2-29-80, 076 725 065, 078 118 110.

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