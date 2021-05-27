Полиция просит помощи граждан в поимке сбежавшего из тюрьмы в Крикова преступника

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Разыскивается 28-летний Чебаника Валентин Александрович, уроженец села Пуркарь Штефан-Водского района. Ночью 23 мая он сбежал из пенитенциара №4 (Крикова). Приметы: рост 175-177 м, худощавого телосложения, был одет в синие джинсы, чёрную куртку, обут в белые кроссовки. На шее справа у мужчины есть татуировка с изображением креста. Имеются шрамы: на левой брови и в области шеи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении беглеца, просят сообщить об этом по телефонам: 112, 060525971, 079152827.

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