Полиция просит помочь установить личность женщины, чей труп нашли во Флорештах

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Сотрудники НИОБ устанавливают личность неизвестной женщины, труп которой был обнаружен 12 декабря в поле во Флорештах.

Приметы: возраст 16-20 лет, рост 165 см, худощавое телосложение, окрашенные в светло-рыжий цвет волосы (обесцвеченные), размер обуви – примерно 35.

При осмотре тела были обнаружены фрагменты одежды: красные бюстгальтер и футболка, а также золотые серьги (585 проба).

Всех, кто может сообщить что-либо о личности погибшей женщины, просят обратиться по телефонам 112 или 060 033 442.

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