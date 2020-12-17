Полиция просит помочь установить личность женщины, чей труп нашли во Флорештах

Полиция просит помочь установить личность женщины, чей труп нашли во Флорештах

Сотрудники НИОБ устанавливают личность неизвестной женщины, труп которой был обнаружен 12 декабря в поле во Флорештах.

Приметы: возраст 16-20 лет, рост 165 см, худощавое телосложение, окрашенные в светло-рыжий цвет волосы (обесцвеченные), размер обуви – примерно 35.

При осмотре тела были обнаружены фрагменты одежды: красные бюстгальтер и футболка, а также золотые серьги (585 проба).

Всех, кто может сообщить что-либо о личности погибшей женщины, просят обратиться по телефонам 112 или 060 033 442.

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