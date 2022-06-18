Полиция призвала соблюдать общественный порядок на культурных мероприятиях в столице

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В связи с запланированными культурными мероприятиями, которые пройдут завтра в Кишиневе, Генеральный инспекторат полиции рекомендует участникам проявлять взаимоуважение и не нарушать общественный порядок.

Граждан призывают избегать конфликтов и не разжигать ненависть. Родителей просят следить за детьми, а при необходимости звонить по номеру 112.

Напомним, что с 22.00 сегодняшнего дня центр столицы будет частично перекрыт. Общественный транспорт меняет маршруты.

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