Активизировались мошенники: полиция предупреждает владельцев банковских карт

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Сотрудники столичной полиции выступили с рядом рекомендаций держателям карт во избежание уловок мошенников и для защиты средств и личных данных.

Как отмечают правоохранители, владельцам карт чаще всего звонят через приложение “Viber” и представляются представителями банка. Мошенники запрашивают у граждан банковские реквизиты. Также известны случаи, когда недобросовестные лица создавали фальшивые профили и просили экстренно перевести денежные средства родственникам, пострадавшим в результате ДТП, на операции и т.д.

В этой связи полиция рекомендует следующее:

Если с вами связались незнакомые люди, выдающие себя за сотрудников банка, – проверьте информацию. Помните, что сотрудники банка НИКОГДА не звонят клиентам по Viber/WhatsApp.

НИКОГДА не разглашайте третьим лицам данные своей карты, пароли, СМС-коды и т. д.

Не отвечайте на спам-сообщения, не переходите по ссылкам и не набирайте номера телефонов, указанные в спам-сообщениях.

Если предполагаемые знакомые запрашивают у вас данные карты в социальных сетях, ни в коем случае не сообщайте данную информацию.

Если кто-то получил доступ к вашему онлайн-счёту или банковской карте, немедленно позвоните в службу поддержки клиентов вашего банка.

Если вы предоставили личные данные незнакомым людям, в срочном порядке позвоните в ближайший инспекторат полиции или в службу 112.

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