Полиция предупреждает: в столице участились кражи велосипедов (ВИДЕО)

Полиция предупреждает: в столице участились кражи велосипедов (ВИДЕО)

Только в июне в Кишиневе было зарегистрировано 33 случая угона двухколесного транспорта. 

В связи с этим правоохранители напоминают основные правила, которые необходимо соблюдать во избежание кражи имущества:

  • не оставлять велосипеды в подъездах домов без присмотра;
  • устанавливать надёжные замки либо решётки на дверях подвалов или хозяйственных построек;
  • устанавливать камеры видеонаблюдения на входах в подъезды.

Если вы стали жертвой или свидетелем кражи, незамедлительно позвоните по номеру 112.

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