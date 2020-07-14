Полиция предупреждает: в столице участились кражи велосипедов (ВИДЕО)

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Только в июне в Кишиневе было зарегистрировано 33 случая угона двухколесного транспорта.

В связи с этим правоохранители напоминают основные правила, которые необходимо соблюдать во избежание кражи имущества:

не оставлять велосипеды в подъездах домов без присмотра;

устанавливать надёжные замки либо решётки на дверях подвалов или хозяйственных построек;

устанавливать камеры видеонаблюдения на входах в подъезды.

Если вы стали жертвой или свидетелем кражи, незамедлительно позвоните по номеру 112.

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