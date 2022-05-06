Полиция предупреждает граждан: За нарушение закона 9 мая санкциям будут подвергнуты все, независимо от занимаемой должности

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Руководители подразделений МВД сегодня провели пресс-конференцию, на которой заявили, что 9 мая будут работать в усиленном режиме и не допустят нарушения законодательства.

Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану обратился ко всем гражданам с призывом соблюдать закон и повторил, что в случае нарушений все будут подвергнуты санкциям, независимо от занимаемой должности.

– Напоминаю, что полиция не имеет цели и не ограничивает доступ к демонстрациям и митингам, мы поддержим любую мирную акцию. В то же время хочу откровенно сказать, что полиция не позволит втянуть себя в провокации и не потерпит людей, которые будут инспирировать нарушение правил, – предупредил Чернэуцану, пишет moldpres.md.

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