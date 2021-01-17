Полиция предупреждает граждан об опасности выхода на лёд

0

Корка, покрывающая водоёмы, ещё очень тонкая, становиться на неё опасно. В связи с этим сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам не выходить на лёд.

Слой наледи представляет опасность, особенно при колебаниях температуры воздуха. Категорически запрещено находиться на льду, если его толщина не превышает 8-10 сантиметров, – уточняют в полиции.

Правоохранители призывают граждан не забывать о мерах безопасности, пишет tv8.md. В чрезвычайных ситуациях следует немедленно звонить по номеру 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.