Полиция предупреждает: будьте осторожны с пиротехникой!

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Жителей страны призвали осторожнее обращаться с пиротехникой и не забывать о правилах безопасности.

В ходе рейдов, организованных в период зимних каникул, сотрудники Национального инспектората расследований выявили около десятка физических и юридических лиц, продающих пиротехнические изделия. Только четверо из них смогли предъявить документы о происхождении товара. За отсутствие необходимых сертификатов нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 1500 до 3000 леев.

Гражданам напоминают: покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах! Соблюдение правил при запуске фейерверков поможет избежать трагических последствий.

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