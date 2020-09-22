Полиция получила 52 новых автомобиля (ФОТО)

Полиция получила 52 новых автомобиля (ФОТО)

Молдавская полиция получила сегодня 52 новых автомобиля модели Dacia Duster. В официальной церемонии по этому поводу принял участие министр внутренних дел Павел Войку.

Он отметил, что благодаря новому приобретению полиция сможет быстрее реагировать на вызовы и чаще патрулировать улицы.

– Мы хотим усилить и модернизировать полицию. Деньги, выделенные на покупку этих автомобилей, свидетельствуют о том, что государство тоже этого хочет, – заявил Войку.

По данным полиции, из 52 автомобилей 11 останутся в Кишинёве, остальные будут переданы в районы, передаёт moldpres.md.

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