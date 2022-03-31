Полиция поймала вора, обокравшего пригородный склад (ВИДЕО)

0

В полицию обратился хозяин склада, расположенного в коммуне Трушены. Он сообщил, что со складской территории пропали чугунная ванна, сантехника, решётка вентилятора, изделия из металла и прочие ценные вещи.

Ущерб пострадавший оценил в 22 877 леев.

Подозреваемый вскоре был задержан. 22-летний гражданин признал свою вину, похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцу.

За кражу злоумышленнику грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы до 240 часов или лишение свободы сроком до 4 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.