Полиция поймала вора, обчистившего два магазина в Оргееве (ВИДЕО)

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25-летний мужчина украл товары на сумму около 50 000 леев.

Первая кража произошла в ночь с 14 на 15 марта. Подозреваемый через окно проник в магазин и похитил ноутбук и иные товары.

Вторая кража произошла в ночь с 19 на 20 марта. Тем же способом злоумышленник проник в другой магазин, откуда похитил ноутбук и флеш-карту.

Полиция Оргеева установила личность и задержала вора. Как оказалось, подозреваемый был в розыске, а в октябре 2021 года был приговорён судом к 9 годам лишения свободы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюремного заключения.

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