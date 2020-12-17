Полиция поймала троих парней, ограбивших прохожего (ВИДЕО)

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Сотрудники ИП Ботаники задержали троих жителей столицы 14, 17 и 18 лет за уличное ограбление.

В начале сентября в полицию обратился 41-летний мужчина и сообщил, что у него отняли сумку с мобильным телефоном и деньгами. Материальный ущерб составил 12 000 леев.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Все трое подозреваемых были задержаны. Согласно законодательству, нарушителям грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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