Полиция поймала подростка, совершившего серию краж на Ботанике (ВИДЕО)

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16-летний уроженец Гагаузии был задержан сотрудниками инспектората полиции Ботаники по подозрению в совершении нескольких краж из столичных магазинов и салонов красоты.

Полиция установила причастие юноши к не менее чем 10 случаям краж. Подросток взламывал входные двери или стеклопакеты с помощью отвёртки, после чего выносил ценные вещи. Общий ущерб составил около 29 тысяч леев.

Противоправные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Задержанный признал свою вину и рассказал, что продавал похищенное, а полученные деньги тратил в личных целях.

Несовершеннолетний находится под следствием. Согласно закону, ему грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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